Audio: Phil Collins die Hitmaschine der 80er

Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger skurrile Klangexperimente in fast zehnminütigen Songs. Und in den Achtzigern plötzlich Radiohits und Stadionauftritte. Zum Wandel von Genesis hatte besonders deren Schlagzeuger und neuer Sänger Phil Collins beigetragen. Der ehemalige Schauspielschüler wurde in den Achtzigern zum Popstar – ob mit oder ohne Genesis. | audio