Margie und Bill - Geräusche. WDR 4 Comedy. . 01:00 Min. . Verfügbar bis 07.06.2022. WDR 4.

Wie schafft man 35 Jahre Ehe, in denen man nicht nur das Bett, sondern auch die Bühne teilt? Margie und Bill sprechen über all die Themen, die ein Paar im besten Alter so begleiten – und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund.