Hier können die Kund… kann der eine Kunde nicht nur Frau Zanges kulinarischen Kreationen, sondern auch das komplette knosowskische Serviceparadies erleben. Nur das mit dem Tanken ist so eine Sache. In der Tankstelle Knosowski hat nämlich schon so lange keiner mehr getankt, dass das Benzin in den Schläuchen Rahm ansetzt. Dafür gibt es viele Lebensweisheiten und Erhellendes. Aber hören Sie selbst.