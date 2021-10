Die WDR 4 Top 444 - Das Finale

Über 120.000 Stimmen wurden in den vergangenen sieben Wochen abgegeben. Wir klären, welche Künstler am häufigsten vertreten sind, welche deutschen Hits und Stars es in die Lieblingshitparade geschafft haben und natürlich, wer auf dem Treppchen steht. Drei Tage lang versorgen wir Sie außerdem mit Hörertalks, Comedy und jeder Menge Überraschungen. Die Top 20 werden voraussichtlich am Samstag gegen 18 Uhr erreicht.