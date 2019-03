Der Gewinner der WDR 4 TOP 444 steht fest!

"Bohemian Rhapsody" ist Nordrhein-Westfalens größter Lieblingshit! Danke an alle, die sich an der WDR 4 TOP 444 beteiligt haben! Möchten Sie außerdem wissen, welche Titel bei Frauen oder Männern besonders gut angekommen sind? Oder von welcher Band die meisten Songs in die TOP 444 Hitparade gewählt worden sind? Schauen Sie sich unsere Infografiken dazu an.