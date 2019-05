Doch zum Glück ist die Auszeit nur von kurzer Dauer. 1979 tourt er als einer der ersten westlichen Popstars durch die UdSSR, 1980 spielt er vor 400.000 Zuschauern im New Yorker Central Park. Im Gegensatz zu vielen anderen Stars der Siebziger bleibt er auch in den 80er Jahren erfolgreich: "I'm Still Standing", "Nikita", "I Guess That's Why They Call It The Blues" oder "Sad Songs" sind nur ein paar seiner Hits aus dieser Zeit.