Vier Stunden Rod Stewart pur

Der leidenschaftliche Fan von Celtic Glasgow, der auch regelmäßig Fußbälle ins Publikum kickt, begann in den 60ern Soul und Blues zu singen, und seine ganz unverwechselbare Reibeisen-Stimme brachte ihm schnell einen Job bei den Faces ein, die damals berüchtigt für ihren Alkoholkonsum und kompromisslosen Rock waren.

Zum Weltstar wurde Rod Stewart als Solokünstler. Hier konnte er die gesamte Bandbreite seines Könnens beweisen: von hart rockendem Breitwand-Pop ("Baby Jane", "Hot Legs") bis zu wunderschönen Balladen ("Sailing", "Have I told you lately"). Auch seine Wurzeln im Soul hat er nie vergessen – in "The Motown Song" huldigt er den Idolen seiner Jugend.

Acht Kinder hat er von fünf Frauen, und das sei auch der Grund, warum er jedes Jahr von Neuem auf Tour gehe, meinte er mal scherzhaft im WDR 4-Interview.

Am 18. Mai gastiert "Rod the Mod" in Köln, und WDR 4 sendet vier Stunden Stewart pur: Songs aus allen Phasen seiner Karriere und Liveberichte unseres Reporters in der Arena.