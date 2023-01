Ab in die 80er-Samstage

Boy George, der hier doch sehr dem "Bibo" aus der Sesamstraße ähnelt, war Anfang der 1980er Sänger der "New Wave"-Band "Culture Club". Den Durchbruch erlangten sie mit ihrem größten Hit und Ohrwurm "Do You Really Want To Hurt Me" 1982. Boy George nahm durch sein sehr weibliches Erscheinungsbild eine besondere Stellung sein. Er wurde als Idol der "New Romantics" bezeichnet, einer Subkultur des "New Wave". Auch "The Cure" und "Depeche Mode" zählten zu bekannten Vertretern des "New Wave".