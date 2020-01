WDR 3 Programmschwerpunkt zur Auschwitz-Befreiung

Fotostrecke: Die Shoa überleben. " Survivors " in Essen

Am 27. Januar 2020 jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz zum 75. Mal. Aus diesem Anlass hat der renommierte Fotograf Martin Schoeller Holocaust-Überlebende in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem porträtiert. Die Zeche Zollverein in Essen zeigt die beeindruckenden Bilder erstmals. | bilder