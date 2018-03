Claude Debussy

"Debussy entfalten", so die deutsche Übersetzung von "Unfolding Debussy". Marina Baranova hat diesen Titel für ihr Projekt ganz bewusst gewählt, denn in ihrer Vorstellung habe Debussy ein perfekt gefaltetes Objekt geschaffen, wie ein Origami: " Ich habe dann einfach für mich eine Falte ausgesucht, in die ich reinschaue und dort nach meinen persönlichen Erfahrungen gesucht ", sagt die 36-jährige Ukrainerin.

Klangexperimente und Sprechgesang

Und so sind ihre insgesamt elf Versionen zu Debussys Werk ganz persönliche Stücke, in denen sie sich unterschiedlich weit vom Original entfernt: mal werden einzelne Teile der Motive neu sortiert, mal wird ein Viertonmotiv von Debussy zur Basis eines ganz neuen Stücks.

Und immer wieder experimentiert die Pianistin mit Klängen: der Sound des klassischen Flügels wird durch Präparationen erweitert und durch ein Harmonium ergänzt - ein elektrisches Fender-Rhodes-Piano und die sogenannte Una Corda sind zu hören.