Spezialitäten auf Vinyl

Teil 2: 03.01.2018: Produzent Andreas Speer über rückwärts abgespielte LPs

Vinyl

Als Produzent, Tonmeister und Gründer des Labels Tacet hat Andreas Speer unter anderem Ravels Bolero als LP veröffentlicht. Bei dieser Platte läuft der Tonarm allerdings nicht wie üblich von außen nach innen - sondern von innen nach außen, um die zunehmende Dynamik der Komposition abzubilden. Mittlerweile bietet das Label eine ganze Reihe "rückwärts" abzuspielender Platten an.

Teil 3: 04.01.2018: Plattenspieler aus Granit

Steinerner Plattenspieler

Granit kennt man als Bodenbelag, als Mörser für Kräuter und Gewürze, als Küchenarbeitsplatte oder als Grabstein. Weniger bekannt ist, dass aus diesem so schmucken wie unverwüstlichen Naturstein mittlerweile auch sogenannte High-End-Plattenspieler gebaut werden, nämlich von der Firma Brobo im Rhein-Sieg-Kreis.

Teil 4: 05.01.2018: Reportage aus dem Schallplattenpresswerk in Röbel an der Müritz

Eine frisch gepresste Schallplatte

In Röbel an der Müritz befindet sich Europas größtes Schallplattenpresswerk. Das Werk mit 650 Mitarbeitern produziert heute pro Tag etwa 60.000 Platten - die Zahlen sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Hier lässt sich Schritt für Schritt verfolgen, wie eine Schallplatte entsteht - und was das Besondere ist an Musik, die auf Vinyl gepresst wird.