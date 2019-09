Last Night of the Proms 2019

Zum Auftakt des Abends spielen die Bielefelder Philharmoniker unter der Leitung von Alexander Kalajdzic.

Ab 20.15 Uhr folgt dann die Live-Übertragung aus der Royal Albert Hall in London.

Jamie Barton, Mezzosopran; BBC Singers; BBC Symphony Chorus and Orchestra, Leitung: Sakari Oramo

Daniel Kidane:

Woke

Manuel de Falla:

Der Dreispitz, Suite Nr. 2

Edward Elgar:

Sospiri

Henry Wood:

Novelties, Weltpremiere

Laura Mvula:

Sing to the Moon

Georges Bizet:

L'amour est un oiseau rebelle, aus der Oper "Carmen"

Camille Saint-Saëns:

Arie der Dalila "Mon coeur s'ouvre à ta voix", aus "Samson und Dalila"

Giuseppe Verdi:

Szene und Arie der Eboli "O don fatale", aus "Don Carlos" / Triumph-Marsch, aus "Aida"

Jacques Offenbach:

Ouvertüre zu "Orpheus in der Unterwelt"

Percy Grainger:

Marching Song of Democracy

Elizabeth Maconchy:

Proud Thames

Harold Arlen:

Over the Rainbow, aus "The Wizard of Oz"

Henry Wood:

Fantasia on British Sea Songs

Thomas Arne:

Rule, Britannia!

Edward Elgar:

Pomp and Circumstance, Marsch Nr. 1 D-Dur

Hubert Parry / Edward Elgar:

Jerusalem

Anonymus / Benjamin Britten:

The National Anthem

Auld Lang Syne

