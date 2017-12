In vielen Sprachen zu Hause?

Das Erlernen der anderen Sprache ist die grundlegende Voraussetzung jeglicher Integration in eine andere Kultur. Doch Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationswerkzeug, das man sich zulegt (oder eben nicht): Sie ist auch eine Art geistiges Gerüst, ein metaphysischer Behälter für die Seele.

In der Sprachsphäre vollzieht sich die geheimnisvolle Verwandlung vom Fremden zum Eigenen; hier entsteht das Gefühl von Dazugehörigkeit. Schriftsteller, die selber Land und Kultur gewechselt haben, kennen diesen heiklen Vorgang und können ihn, da er ihre Arbeit im Innersten betrifft, genau analysieren.

In einer fünfteiligen Interviewreihe spricht WDR 3 Resonanzen mit Autoren, die aus ganz verschiedenen Gründen emigriert sind oder in verschiedenen Sprachen leben, über diese Erfahrungen: In welchen Sprachen träumen sie? Ein tschechisches Sprichwort lautet: "So viele Sprachen Du kannst, so viele Male bist Du Mensch." Aber gibt es bei Mehrsprachlern neben dem kommunikativen Kompetenzgewinn auch eine Verlustseite?

Teil 1: 27.12.2017 - Elena Lappin

Von Moskau nach Prag, dann Hamburg, Israel, Amerika und schließlich London. Elena Lappin hat einige räumliche und sprachliche Stationen hinter sich. In ihrem Buch: "In welcher Sprache träume ich?" erzählt sie die Geschichte ihrer Familie, stellt Fragen nach Heimat, Identität und Sprache.