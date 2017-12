Ab 2018 mehr Platz für Hörspiel und Konzerte

Ich persönlich bin schon immer ein Hörspiel-Freak gewesen. Wobei man sagen muss, dass diese Hörspiel-Strecke ja nicht nur klassische Hörspiele im Sinne von Fiktionalität präsentiert, sondern auch sehr zeitnahe Themen. Manchmal in der Mischung von Feature - also Dokumentationen und Fiktion - und selbst unsere investigativen WDR-Ressorts nutzen diesen Sendeplatz, um beispielsweise Geschichten aus der Türkei von verbotenen Autoren zu präsentieren. Es ist also ein sehr hochkarätiger Sendeplatz.