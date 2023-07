Daniel Hope präsentiert Musik rund um das Thema "Bäume"

Johann Sebastian Bach

Aria: "Kron und Preis gekrönter Damen"

Recitativo: "So dringe in das weite Erdenrund"

Chor: "Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern"

aus: Tönet, ihr Pauken! Erschallet Trompeten!, BWV 214

(8'22")

Mieke van der Sluis, Sopran

René Jacobs, Altus

Christoph Prégardien, Tenor

David Thomas, Bass

Orchestra and Choir of the Age of Enlightenment

Leitung: Gustav Leonhardt