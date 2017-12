Geboren am 12. Juli 1957 in Münster, wird schon in der Schule klar: Alsmann ist anders als die anderen. Denn während seine Altersgenossen Beatles, Deep Purple und Slade hören und sich von der Musik der Altvorderen abgrenzen, kann Alsmann gar nicht genug bekommen vom Sound der Vergangenheit: Schlager der 40er und 50er, Broadway-Songs, Jazz, Operetten, Lustspiele, klassische Entertainer und Chansonniers - Alsmann hört alles. Auch aktiv spielt Musik eine große Rolle für ihn: Seit seinen frühen Teenagertagen spielt der begabte Multi-Instrumentalist in diversen Bands und Ensembles.