Joseph Bodin de Boismortier wusste, was viele Franzosen auf der Opernbühne erleben wollten: weder verkopft-elitäre Tragédies lyriques, noch ausufernde Comédie-ballets oder Opéra-ballets, noch Pastoralen mit fingiertem Stallgeruch – sondern eine unterhaltsame Mischung aus alledem, leicht italienisch angehaucht. Sein Bühnen-Erstling „Les Voyages de l’Amour“ wartet in einer Partitur voller Energie und Vielfalt mit einem wahren Feuerwerk an Arien und großen Chören auf. Bei den Tagen Alter Musik in Herne erlebt dieses Juwel des Musiktheaters nach 283 Jahren seine erste Wiederaufführung. Um das Projekt zu realisieren, haben die Tage Alter Musik in Herne mit dem Centre de Musique Baroque de Versailles und dessen Partnern zusammengearbeitet, dem Purcell Choir und dem Orfeo Orchestra unter György Vashegyi.

L'Amour: Chantal Santon, Sopran

Zéphyre: Adriána Kalafszky, Sopran

Daphné: Judith van Wanroij, Sopran

Lucile / Hylas / Un Habitant de Cythère: Katia Velletaz, Sopran

Béroé / Julie / Une Bergère: Eszter Balogh, Mezzosopran

Tersandre / Le Devin / Ovide / Un Habitant de Cythère: Lóránt Najbauer, Bariton

Purcell Choir; Orfeo Orchestra, Leitung: György Vashegyi

Zeitversetzte Übertragung aus dem Kulturzentrum

Redaktion: Richard Lorber