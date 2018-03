Live aus der MET: Cosí fan tutte - Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Die Bühne der Metropolitan Opera glitzert und glänzt in allen Farben, wenn sich die starke "Cosí fan tutte"-Besetzung daran macht, die Frage zu klären, wer in dieser Oper eigentlich wen liebt. Sind die Damen der Schöpfung auch dann noch liebenswert, wenn sie durch jede Liebesprobe fallen? Oder die Herren, wenn sie Gefahr laufen, in ihrer Verkleidung von den Frauen durchschaut zu werden?

Spaß ist auf jeden Fall garantiert, wenn Amanda Majeski, Ben Bliss, Serena Malfi und Adam Plachetka als junge Liebende gegenseitig ihre Treue testen, Christopher Maltman als Don Alfonso alle Register der Manipulation zieht und ihm dabei Toni-Award-Gewinnerin Kelli O‘Hara als Despina mit List und Tücke zur Seite steht. Gewürzt wird dieses Liebesspiel mit echter Jahrmarkts-Atmosphäre aus dem Opernhaus, bärtige Jungfrauen, Feuerspucker und Riesenrad inbegriffen.

Fiordiligi: Amanda Majeski, Sopran

Dorabella: Serena Malfi, Mezzosopran

Despina: Kelli O'Hara, Sopran

Ferrando: Ben Bliss, Tenor

Gugliemo: Adam Plachetka, Bassbariton

Don Alfonso: Christopher Maltman, Bariton

Metropolitan Opera Chorus

Metropolitan Opera Orchestra

Leitung: David Robertson

Live aus der Metropolitan Opera, New York

Redaktion: Wibke Gerking