Open Sounds: Studio Elektronische Musik - 03.04.2021

Vereinzelte Geräuschexzesse belebten bereits den Rock'n'Roll der späten 60er und frühen 70er Jahre – heute sind sie längst Referenz einer radikalen Bewegung: befeuert vom Do-it-yourself-Geist und der plötzlichen Verfügbarkeit von Studiotechnik konnte spätestens Ende der 70er Jahre unversehens jeder Musik machen – und das hieß: auch jemand, der nie ein Instrument erlernt oder eine sonstige musikalische Ausbildung genossen hatte.

Im Umfeld der aus einem Performance-Kollektivs hervorgegangenen britischen Industrial-Aktivisten "Throbbing Gristle" schossen zahlreiche Gruppen und Projekte wie Pilze aus dem Boden: Steve Stapeltons "Nurse with Wound", "Whitehouse", "The New Blockaders" oder "Cabaret Voltaire", um nur einige zu nennen.

Alles zwischen „musique-concrète-Collagen“ und radikalen Geräusch-Orgien war plötzlich möglich, begleitet von einer manchmal diffusen, aber immer provokativen Widerstandästhetik. Eigene Labels übernahmen die Veröffentlichung und Verbreitung: Throbbing Gristles "Industrial Music for Industrial People" wurde Blaupause für viele Independant Labels, wie etwa "Mute Records", das bald auch Musik kontinental-europäischer Gruppen wie "Laibach" veröffentlichte.

Autor: Reinhold Friedl

Redaktion: Frank Hilberg