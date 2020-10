In der DDR hat der Parteifunktionär, Komponist und Musikwissenschaftler Ernst Hermann Meyer die Musik für einige Jahre fest im Griff. Selbst gestandene Persönlichkeiten wie Paul Dessau und Hanns Eisler kommen kaum gegen ihn an. Im Westen suchen Vorkämpfer wie Herbert Eimert und Karlheinz Stockhausen nach dem Klang der Freiheit – mit staatlicher Subventionierung und Apparaten, die ursprünglich militärischen Zwecken dienten. Und der Congress for Cultural Freedom bemüht sich mit der Unterstützung des CIA, die Intellektuellen auf seine Seite zu ziehen.

Die Gegensätze zwischen den Vorstellungen von zeitgemäßer Musik könnten kaum dramatischer sein. Auch in der Bundesrepublik entsteht dabei ein geistiges Klima, in dem es Andersdenkende schwer haben. Und über allem schwebt die existenzielle Bedrohung durch die Atombombe.

Ausstrahlung am 03. Oktober 2020

Von Felix Eichert

Redaktion: Werner Wittersheim

Produktion: WDR 2020