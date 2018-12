Schweigen ist aber nicht zwangsläufig nur die Abwesenheit von Sprache – Schweigen kann eisig, peinlich, aber auch beruhigend sein; es kann mit Schlechtem drohen, Gutes verheißen und Geheimnisse bewahren.

In der stillen Zeit zwischen den Jahren begibt sich WDR 3 Mosaik in einer Reihe von sechs Beiträgen auf die Suche nach dem Gold des Schweigens. Wie kommunizieren oder handeln Menschen, indem sie schweigen? Was bewirken Pausen in der Musik und Leerstellen in der Dichtung? Wie wird das Nichtssagen in der Malerei dargestellt? Warum ist das Schweigen für viele Religionen so wichtig? Und wie machtvoll ist Schweigen in der Politik?

Folge 1: Schweigen als Kommunikation

Man kann nicht nicht kommunizieren" ist einer der berühmtesten Sätze der Kommunikationswissenschaft, wenn auch nicht unumstritten. Schweigen ist nicht gleichbedeutend mit nichts sagen. Ein Beitrag von Jörg Biesler.