Linda Watson: Ja, das ist meine 21. Ring-Produktion.

WDR: Sie haben Ihren ersten Ring als Brünnhilde 2005 in Düsseldorf gesungen. Können Sie sich erinnern wie Sie sich an dies Partie herangearbeitet haben?

Linda Watson: Ganz langsam (lacht). Meine erste "Walküre" war 2001 in Tokio, der erste "Siegfried" war in Bonn und so habe ich mich ganz langsam dem ganzen Ring genähert - und dann "Götterdämmerung" in Düsseldorf.

Wagners "Walküre" an der Oper am Rhein Düsseldorf

Ich habe sehr viele Stunden mit Wolfgang Wagner verbracht. Wir haben darüber geredet, oder ich habe zugehört, was er über diese Partie zu sagen hatte. Diese ganze Psychologie dahinter. Die Götterfamilie, die eigentlich ganz menschlich ist und die Streitereien zwischen den Göttern. Sie sind das, was den ganzen Ring belebt. Deswegen überlebt er so viele Jahre und ist eigentlich immer aktuell.

WDR: Gerade die Brünnhilde ist eine Figur, die eigentlich absteigt vom Göttlichen zum Menschlichen. Ihr wird ja die Göttlichkeit durch ihren Vater genommen. Sie gibt sich der Liebe hin - und auch dem Tod.

Linda Watson: Ja. Daher kommt die Frage, was ist Göttlichkeit? Das ist eine sehr entscheidende Frage im "Ring" und an meiner Partie. Die einzige Liebe, die sie vorher kennt, ist die von und für ihren Vater. Und er hat sie aus Boshaftigkeit weggenommen. Und so ist sie nicht nur Erdling, sondern auch ganz, ganz allein auf der Welt.