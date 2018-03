Das gepflegte Saufen hat Tradition

Pharisäer - Kaffee mit Schuss

Als sich im 17. Jahrhundert der Kaffe zum Ausnüchtern verbreitete, sind die Menschen schnell auf die Idee gekommen, ihn mit Branntwein zu mischen. Einerseits wach bleiben und anderseits das wohlige Gefühl eines leichten Rauschs genießen - zusammen funktionierte das. Noch heute finden sich auf Getränkekarten der sogennante Pharisäer (Kaffee mit Rum und Schlagsahne) oder Irish Coffee (Kaffe mit Irish Whisky).

Trinkgelage gibt es auch heute unter Jugendlichen und Studenten

Durch diese Kaffeetrinker sei der einsame Trinker entstanden, schreibt Oppermann in seinem Buch. Die ritualisierten Trinkgelage habe es auch noch während der Zeit des Kaffees geben. " Die gingen dann mit dem langsamen Aussterben des Adels auf die Studenten über. Die Studenten haben diese Rituale übernommen. Das wird ja heute noch so gemacht ", sagt der Autor.

Branntwein-Pest und Gin-Epedemie

Der Alkohol hatte allerdings auch einen "faden Beigeschmack": Oppermann sagte, dass die Menschen auch schon zu dieser Zeit durch das Trinken krank wurden und krank waren. Ein Grund dafür sei der immer höher werdende Alkoholgehalt der Getränke gewesen. Der Autor erinnerte im Gespräch an die Branntwein-Pest im Deutschen Reich sowie an die Gin-Epidemie in England knapp 100 Jahre zuvor. " Das waren wahnsinnige Zustände. Das können wir uns ja heute so kaum noch vorstellen ".

Oppermann glaubt nicht, dass das "gepflegte Saufen" langsam zu Ende gehen wird: " Es hat die letzten 8.000 Jahre überstanden und ich bin relativ zuversichtlich, dass es die nächsten 8.000 Jahre auch noch überstehen wird. "

Kornelia Bittmann sprach im WDR 3 Mosaik mit dem Historiker und Autor Jochen Oppermann. Das vollständige Gespräch können Sie hier nachhören: