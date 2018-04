WDR 3: Sie haben mal gesagt: Sobald man was aus dem Fenster wirft, ist das schon Archäologie.

Gorleben

Bernbeck: Ja, beispielsweise gräbt man mittlerweile in Gorleben aus, um festzustellen, welche Spuren die Anti-Atombewegung hinterlassen hat. Und in den USA, in Arizona, hat man ein Experiment gemacht und Menschen danach befragt, was sie wegwerfen. Dann hat man archäologisch nachgeforscht, was tatsächlich weggeworfen worden ist, und da gab es eine erhebliche Diskrepanz.

Das heißt: Wenn wir wissen wollen, was es in der Vergangenheit für Handeln gab, dann ist es nicht unbedingt so, dass wir schriftliche oder orale Quellen haben müssen. Das, was uns am sichersten übermittelt, was getan wurde - das sind die materiellen Überreste.