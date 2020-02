WDR 3 Live - Lunchkonzert vom 14.02.2020

Mathilde Wesendonck

Wagner in Love: Das Folkwang Kammerorchester spielt Werke von Richard Wagner, die er im Zustand kompletter Verliebtheit geschrieben hat: das Siegfried-Idyll und die Wesendonck-Lieder. Dazu gibt´s fröhliche Abendklänge von Antonín Dvořák.

Richard Wagner

Es war eine hoch romantische Sommerliebe: Richard Wagner, der junge Komponist, und Mathilde Wesendonck, die verwöhnte Kaufmannsgattin, waren Nachbarn am Zürcher See. Wagner hatte dort mit Hilfe von Mathildes Ehemann Zuflucht gefunden, da er in Deutschland als Revolutionär unerwünscht war. Nun hatten die beiden ausreichend Zeit, sich gehörig in ihre Verliebtheit hineinzusteigern – bis Wagners damalige Ehefrau Minna dahinterkam… Die Liebe verblasste, doch die von ihr inspirierten schwelgerischen Wesendonck-Lieder erfreuen uns bis heute.

Antonín Dvořák

Das Siegfried-Idyll hat Wagner dann in geordneten Verhältnissen komponiert: für seine rechtmäßige Ehefrau Cosima, zur Erinnerung an die Geburt ihres Sohnes.



Antonín Dvořák dagegen war von allen Liebeswirren unbeirrt, als er seine Streicherserenade schrieb: Mit seinem ersten Stipendium im Rücken schwelgte er in böhmischen Melodien, die sonnige Wärme und Lebensfreude ausstrahlen.

Die Musikstücke der Sendung