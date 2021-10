Teresa Präauer – Das Glück ist eine Bohne

Geschichten, oftmals Liebesgeschichten zu Menschen und Dingen erzählt die österreichische Autorin Teresa Präauer in ihrem Erzählungsband "Das Glück ist eine Bohne". Plötzliche Einfälle, Erinnerungen an Kindheit und Jugend, an ihren Sport, den Snowboardunterricht oder an ihre Musikleidenschaft und ihre Begegnung mit MusikerInnen verwandeln sich in Geschichten.