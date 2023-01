"Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman" von Wilhelm Genazino

Wilhelm Genazino begleitet seinen Protagonisten in "Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman" auf dessen Weg zu seinem großen Ziel. Dieser Weg ist keinesfalls frei von Hindernissen; warten doch die ersten sexuellen Erfahrungen, die erste große Liebe und berufliche Turbulenzen auf den jungen Mann.

Wilhelm Genazino begibt sich auf den Lebensweg eines idealistischen Schulversagers in der ausgehenden Nachkriegszeit. Eigentlich weiß Weigand ganz genau, was er vom Leben will: Eine Frau, eine Wohnung und die Schriftstellerei als Beruf. Seiner Mutter zuliebe schlägt er zunächst aber einen anderen Weg ein und beginnt eine Ausbildung bei einer Spedition.

Auch in der Liebe läuft es anders als geplant: Seine Freundin Gudrun und er merken, dass ihnen doch keine gemeinsame Zukunft vorherbestimmt ist. Auch wohnt Weigand weiterhin zuhause, und so scheint es ganz, als würde sich keiner seiner Lebensträume erfüllen. Der junge Mann beschließt, neben seiner Ausbildung noch als Freizeitreporter für mehrere Lokalblätter zu arbeiten, in der Hoffnung, seinem Traumberuf so endlich näherzukommen.

Wilhelm Genazino, der am 22. Januar vor 80 Jahren geboren wurde, ist für sein Werk mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. In "Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman" aus dem Jahr 2003 schreibt Genazino erstmals aus der Perspektive eines jugendlichen Erzählers.

Er vermag es wie kein anderer, die augenscheinliche Banalität und die tatsächliche Stimmungswelt eines jungen Erwachsenen in Worte zu fassen. Das Hörbuch hat der 2018 verstorbene Genazino selbst eingesprochen.

Redaktion: Stefanie Laaser

Hörbuchangaben:

Wilhelm Genazino: Eine Frau, eine Wohnung, ein Roman.

Der Audio Verlag, Berlin 2022.

4 h 44 min Laufzeit, 15 Euro.