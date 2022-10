Der Schriftsteller Serhij Zhadan ist in der Ostukraine nahe der russischen Grenze aufgewachsen und lebt heute in Charkiw. Über diese Stadt und "seine Ostukraine" hat er viele Romane und Gedichte geschrieben, und zwar seit jeher in ukrainischer Sprache. Schon als die bewaffneten Kämpfe um die Ostukraine im Februar 2014 zu einem Krieg eskalierten, reiste Serhij Zhadan mit seiner Ska-Punk Band "Hunde im Kosmos" und anderen Künstlern durch die Kriegszone, die offiziell als ATO, als "Antiterroristische Operationszone" bezeichnet wurde. Sie veranstalteten Lesungen und Konzerte für die Bevölkerung und die Soldaten. Und sie traten auch in Jugendgefängnissen auf. "Aber verstehst du", sagte Serhij Zhadan schon vor fünf Jahren im Interview, "wenn du heute über den Krieg schreibst, machst du nicht nur Literatur."