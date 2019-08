Am 5. August 2019 ist die amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison in New York gestorben. 1931 in Lorain, Ohio, in eine Arbeiterfamilie hineingeboren, galt die Autorin, die bis zu ihrer Emeritierung auch einen geisteswissenschaftlichen Lehrstuhl an der Universität Princeton innehatte, als eine der stärksten Stimmen der afroamerikanischen Literatur. Sie habe "eine wesentliche Seite der amerikanischen Wirklichkeit ins Bewusstsein gebracht“, hieß es in der Begründung der Schwedischen Akademie, die Toni Morrison 1993 mit dem Literaturnobelpreis auszeichnete.



Der Journalist Thomas David hat die Autorin anlässlich ihres 80. Geburtstag vor acht Jahren in Princeton besucht und zeichnet das Porträt einer großen Schriftstellerin. Auskunft über ihre Beziehung zu Morrison geben unter anderen der Theaterregisseur Peter Sellars und der Romanautor Colson Whitehead, der sehr deutlich macht, welchen wichtigen Einfluss Toni Morrison auf die jüngere afroamerikanische Literatur ausgeübt hat.