Ehrgeizige Versprechen wie Freiheit, Gerechtigkeit sowie die Gleichheit aller Menschen, die im Grundgesetz verankert sind, weckten große Erwartungen an die neue Republik. Nicht nur in den politischen Debatten, sondern vor allem in den literarischen Texten jener Zeit sind sie zu hören. Der Krieg war vorbei und die Euphorie des Aufbruchs groß. Ludwig Harig, der sich vor allem als experimenteller Lyriker einen Namen gemacht hat, stellt in einem Reigen aus Wünschen und Hoffnungen an die neue Zeit den Jahrmarkt republikanischer Eitelkeiten bloß: ein poetisches Aufbegehren gegen die metaphysische Gemütlichkeit der Adenauer-Ära.