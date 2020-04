Das Feature steht nach der Sendung befristet zum Nachhören zur Verfügung.

Auf unaufdringliche Weise praktizierten sie "die Kunst eines vergnüglichen Lebens, und sie waren darin so begeisterungsfähig und kompromisslos sich selbst treu, dass die Welt sie einfach nur so annehmen konnte, wie sie waren", schrieb Diana Souhami in ihrem Buch "Gertrude und Alice". Alice B. Toklas wurde berühmt in ihrer Rolle als Sekretärin, Köchin, Vertraute und Geliebte der amerikanischen Schriftstellerin Gertrude Stein. Die beiden verbrachten beinahe vierzig Jahre als unzertrennliches Paar in Paris, bis Gertrude 1946 an Magenkrebs starb. Als Material für ihre Autobiographie hatte sie benutzt, was Alice ihr erzählt hatte, und zwar genauso, wie Alice es immer erzählt hatte. So stellt sich bis heute die Frage: Wessen Stimme spricht eigentlich in diesem Text?