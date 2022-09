Die finnisch-estnische Autorin Sofi Oksanen fotografiert 2010 in Helsinki

"Fegefeuer" heißt der Roman der estnisch-finnische Autorin Sofi Oksanen der 2008 die Jahrzehnte sowjetischer Okkupation und erzwungenen Schweigens ausleuchtete. Er löste in den folgenden Jahren kontroverse Debatte in der Ostsee-Republik aus: Was ist estnisch? Soll der russischen Minderheit ein Sprachzeugnis oder gar ein Bekenntnis zur Mehrheitskultur abverlangt werden? Und wie definiert die sich überhaupt – in einem Land, das zur EU gehört und wie kaum ein anderes auf Internet und digitale Vernetzung setzt?

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und zunehmenden Drohungen gegen die baltischen Staaten hat Oksanens Roman für viele Esten eine neue, düstere Aktualität bekommen.