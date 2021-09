Es ist wohl mehr als nostalgische Reminiszenz, dass der Tour-Bus wieder ein alter VW -Bulli ist und sich der Fahrer von damals, der pensionierte Wirt der " Ständigen Vertretung " in Berlin, noch mal hinters Steuer klemmt. Doch diesmal geht es nicht um Wahlempfehlungen für die " Es pe de ".

Künstler und Intellektuelle, unter Ihnen Judith Schalansky, Ingo Schulze, Katja Lange-Müller, Christian Brückner, Manja Präkels und die Liedermacherin Barbara Thalheim werben fürs Wählen-Gehen, Verschwörungstheorien erkennen und totalitären Versuchungen widerstehen – ähnlich wie Kolleg:innen es mit einer "use it or lose it" Kampagne im US -Wahlkampf vorgemacht haben. Auf Marktplätzen, in Sporthallen oder Gemeindezentren Mecklenburg Vorpommerns gibt es Lesungen, Musik, Streitgespräche und Bürgerdebatten. Auch regionale Tatortkommissare wollen bei der Ermittlung der Stimmung mithelfen. Organisiert wird die Tour von der Greifswalder Wolfgang-Koeppen-Stiftung. Der Publizist Mathias Greffrath führt als teilnehmender Beobachter ein akustisches Reisetagebuch.