Adam Zagajewski, 1945 in Lemberg geboren, galt als der wichtigste Gegenwartslyriker Polens. Nach seiner Emigration 1981 in den Westen hat er jeweils längere Zeit in Berlin, den USA und in Paris verbracht. Zuletzt war er wieder mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin und Psychoanalytikerin Maja Wodecka, nach Polen zurückgekehrt.

Zagajewski verteidigte in seinen Texten "das Recht auf Unendlichkeit" gegen den nüchternen Zeitgeist, die "Notwendigkeit der Leidenschaft gegen das Diktat der Ironie". Er forderte "Wildheit" und den Mut, tiefgehende persönliche Erfahrungen auszusprechen: "Verteidigung der Poesie bedeutet, etwas verteidigen, was im Menschen steckt, nämlich die fundamentale Fähigkeit, das Wunderbare der Welt zu erleben und lange Momente im Staunen zu verharren."