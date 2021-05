Sie war die große Liebe von Max Ernst, und sie war – wie sein Sohn sich erinnerte: "die schönste Frau, die ich je gesehen habe“. Als 20jährige wird Leonora Carrington vom viel älteren Malerfürsten in die Kunst eingeführt, lebt mit ihm in Frankreich und wird verrückt, als er Anfang des zweiten Weltkriegs deportiert wird. Über ihre Psychiatrie-Erfahrung hat sie einen eindrucksvollen Erfahrungsbericht geschrieben, Jahre später dann einen surrealen, genuin feministischen Roman über alte Frauen und das Ende einer männlich geprägten Menschheit. Seit den 1940er Jahren lebte die 1917 geborene Malerin und Schriftstellerin, die am 25. Mai 2010 starb, in Mexico City.