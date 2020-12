Das Feature steht nach der Sendung bis zum 26. Dezember zum Nachhören zur Verfügung.

Als "Federball", der letzte Roman von John le Carré, 2019 erschien, hat der Journalist Thomas David den Schriftsteller in London besucht. Wieder einmal stand der berühmte britische Geheimdienst im Mittelpunkt der Geschichte. Diesmal ging es aber auch um das Schicksal Großbritanniens und natürlich um Verrat. Die Hauptfigur in "Federball" ist ein in die Jahre gekommener britischer Agent, der sich vor dem Hintergrund der eskalierenden Brexit-Verhandlungen selbst Rechenschaft über seine persönliche Loyalität ablegt. Einige Zeit vor dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erzählte John le Carré, der mit bürgerlichem Namen David Cornwell hieß, von seinen europäischen Wurzeln und sprach über einen historischen Showdown, der für ihn nicht nur politische Probleme aufwarf, sondern auch die nicht minder brisanten Fragen nach dem persönlichen und politischen Anstand stellte.