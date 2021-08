Einwohner des kroatischen Dorfs Rudina

Mehr als zwei Jahrhunderte lang gab es im Dorf nur zwei Familienclans und zwei Nachnamen. Titos Jugoslawien würfelte die Einwohnerschaft neu zusammen – der Krieg, der ihm vor drei Jahrzehnten ein Ende setzte, tat es ein zweites Mal. Seine Schrecken sind nicht vergessen. Und doch: Rudina ist heute ein gewagtes Patchwork verschiedener Identitäten. Von seinen knapp fünfzig Einwohnern sind nur fünf hier geboren. Der Musiker Sinischa, Sohn eines Ingenieurs und einer Bankmanagerin, beide bosnische Serben, lebte viele Jahre in Sarajevo. Seine Eltern kauften in Rudina ein Haus, als er acht war. Bei Kriegsausbruch sah der Vater ein Blutbad voraus und schickte den Neunzehnjährigen gegen seinen Willen in die USA. Sein gleichalter kroatischer Kinderfreund Josip, der als Sohn eines Bauarbeiters in Rudina gelandet war, meldete sich hingegen gleich nach seinem Schulabschluss freiwillig an die Front im Kampf gegen die Serben. Dreißig Jahre ist das her.

Heute trinken in Rudina nationalistische Kriegsveteranen mit Pazifisten ihren Wein, katholische Traditionalisten bilden mit Tito-Kommunisten eine Gesangsgruppe. Die Mischung scheint beinahe unmöglich. Aber sie funktioniert.