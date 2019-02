Was bleibet, stiften die Dichter - Else Lasker-Schüler im Exil

Vor 150 Jahren wurde sie in Wuppertal geboren: Else Lasker-Schüler, die große Dichterin des Expressionismus. Als sie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland floh, lebte sie in prekären Verhältnissen - das WDR 3 Kulturfeature über Lasker-Schüler im Exil. | mehr