SOMMERREIHE: DER CLUB DER HUNDERTJÄHRIGEN

„Ich werde mich noch beim Sterben langweilen.“ - Oder die paradoxe Lebenslust der Ilse Aichinger

Von Eva Schobel

Am 1. November 1921 wurden Ilse Aichinger und ihre Zwillingsschwester als Töchter einer jüdischen Ärztin und eines Lehrers in Wien geboren. Am 11. November 2016 ist die Schriftstellerin Ilse Aichinger dort gestorben.