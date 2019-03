Auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes stehen gleich drei Orte der Moderne, verbunden mit dem Namen Walter Gropius: die Fagus-Fabrik in Alfeld (1911), das Bauhaus-Gebäude in Dessau (1926) und drei Jahre später die Siedlung Siemensstadt in Berlin. Alle drei Projekte gelten als Wegbereiter moderner Architektur, deren Geburtshelfer Walter Gropius war. Dabei verlief seine Karriere besonders zu Beginn keineswegs so linear wie es heute scheint. Nicht zuletzt Gropius selbst hat nach 1945 in zahlreichen Interviews zu seiner Eigenverklärung beigetragen. Nahaufnahmen wichtiger Gropius-Projekte geben Einblicke in die verschlungenen Labyrinthe des Fortschritts. Zeitzeugen, wie die in den USA lebende Tochter Ati Gropius-Johansen, beleuchten die Mechanik des Ruhms.