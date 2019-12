Das Feature steht nach der Sendung befristet zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Die 1949 eingeforderte Geschlechtergerechtigkeit war ein großes Rechtsversprechen. Recht und Justiz hatten nun die Chance, sich als Motor für Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit zu erweisen. Was ist daraus geworden? Hat die Rechtsprechung korrigiert, was engagierte Juristinnen schon lange als Kluft zwischen Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit kritisieren? Sind strukturelle rechtliche Benachteiligungen von Frauen bei Ausbildung und Beruf überwunden? Was ist mit intransparenten und informell gesteuerte Stellenbesetzungen und Karrieren? Gibt es noch Prozesse und Urteile, die von weiblichen Lebenszusammenhängen wenig wissen (wollen).

Fest steht: Recht, Rechtsanwendung und Rechtssprache behandeln den Mann noch zu oft als Norm und die Frau als mitgemeinte Andere. Die Sendung schaut aus einer betont weiblichen Perspektive auf die propagierte Gleichstellung der Geschlechter und fragt nach ihrem Realitätsgehalt.