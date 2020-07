Ennio Morricone - ein Leben zwischen Kino und Konzertsaal

Am vergangenen Montag verstarb der Schöpfer unsterblicher Film-Melodien in Rom: Ennio Morricone. Der Autor Sven Ahnert hatte Ennio Morricone kurz vor seinem 90. Geburtstag im November 2018 in Rom besucht und er stellte fest: Alle tanzen nach seiner Pfeife.