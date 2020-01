Gernot Bubenik und Lisa Peters sind Künstler aus zwei Generationen. In den 1960er-Jahren wurde Bubenik gefeiert. Dann setzte er sich für die Gründung der Künstlersozialkasse ein, was dem Kunsthandel missfiel. Im Alter lebt er nun am Existenzminimum.

Meisterschülerin Peters steht am Anfang ihrer Karriere. Mit Nebenjobs hält sie sich finanziell über Wasser. Im "Bedingungslosen Grundeinkommen" sähe sie eine Chance, nur noch Kunst zu machen.

Das Feature geht der Frage nach: Was ist unserer Gesellschaft die Kunst überhaupt wert?