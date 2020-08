Er war ein Fan dynamischen Denkens. Nur wer offen für Anderes ist, sich an Widersprüchen abarbeitet und nach ihrer Einheit sucht, bildet sich seiner Meinung nach weiter. Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben war selbst Ausdruck dieser Anstrengung. Obwohl seine dialektische Philosophie immer wieder tot gesagt wurde, inspiriert sie auch heute noch Philosophen, Psychologen, Pädagogen und Sozialwissenschaftler. Welche Art von Bildung brauchen wir, um Rechthaberei und Populismus zu untergraben? Wie kann das Ich mit seinen Widersprüchen leben und andere anerkennen? Was bedeutet Freiheit in Zeiten wie der Coronakrise, in der die Interessen des Einzelnen und des Staates ausbalanciert werden müssen?