In den 70er und 80er Jahren arbeitete Helga Höfer als Journalistin und Übersetzerin in Bukarest für die ARD . Sie recherchierte, bahnte Kontakte an und führte Interviews. Die westdeutschen Korrespondenten strickten daraus ihre Beiträge. Sie selbst war selten im Fernsehen zu sehen, wurde aber ausgiebig vom rumänischen Geheimdienst abgehört. Über dreißig Jahre später lässt sich ihre Tochter Senta Höfer die Securitate-Akte zeigen und findet eine teils unfreiwillig komische, teils gespenstische Chronik ihrer eigenen Kindheit in Bukarest vor. Und sie erkennt, wie die Folgen der Beschattung bis in die Gegenwart reichen.