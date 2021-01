Das Feature steht nach der Sendung befristet zum Nachhören zur Verfügung.

Mord und Missbrauch, Irrsinn und Intrige – in der Prosa und den Stücken Friedrich Dürrenmatts ging es deftig zu. Mit galleschwarzem Humor erschuf der Schweizer ein absurdes, vom Zufall beherrschtes Universum. Dürrenmatts Drang, stets die "schlimmstmögliche Wendung" zu ersinnen, findet sich besonders ausgeprägt in seinen Krimis. Werke wie "Der Richter und sein Henker" (1951) oder "Das Versprechen" (1958) konfrontieren uns mit der dunklen Seite des Menschen. In den Texten schaute der Dichter den Helden gern persönlich auf die Finger. Jetzt nehmen wir den Autor selbst in die Zange. Ja, dies wird ein Verfahren, mit Indizien und Zeugen, Anklage und Verteidigung: Warum brachte er beständig die Apokalypse ins Spiel? Und: Hatte so ein Schwarzmaler vielleicht selbst dunkle Flecken in der Biografie?