Er ist Spaniens berühmtester Regisseur der Gegenwart. Der Nonkonformist aus der spanischen Provinz La Mancha hat in den 40 Jahren seines Schaffens ein unverwechselbares filmisches Universum kreiert, bevölkert von Außenseitern, Junkies, Nonnen, Huren und Transvestiten. Almodóvar drehte viele preisgekrönte Filme: "Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs", "Sprich mit ihr" oder "Volver – Zurückkehren". Sein Werk ist auch Ausdruck des kulturellen Aufbruchs, mit dem Spanien sich vom bleiernen Erbe der Franco-Diktatur befreite. Zuletzt hat Pedro Almodóvar filmisch auf seine eigene Biografie als Künstler zurückgeschaut, auf eine Karriere, die in der schrillen Underground-Szene Madrids ihren Anfang nahm.