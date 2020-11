Das Feature begleitet den schwedischen Filmemacher Roy Andersson bei den Dreharbeiten zu seinem Spielfilm "Über die Unendlichkeit", der in diesem Herbst in Deutschland in den Kinos läuft. In seinem Stockholmer Studio erzählt Andersson von seiner Jugend als Arbeiterkind, verrät seine grenzenlose Menschenliebe und beweist einen unverwüstlichen Humor – nicht zuletzt beim Vortrag ganz neuer Filmszenen. Die Autoren der Sendung fragen sich dabei verblüfft: Gibt es irgendetwas, was dieser Mann nicht lustig findet? Wie bewahrt er seinen Optimismus angesichts der Düsternis der Welt? Ein Programm über künstlerischen Eigensinn und magische Momente, über die Träume der kleinen Leute sowie über Nutzen und Nachteil des Lachens.