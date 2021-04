"Brüder“ heißt der jüngste Roman von Jackie Thomae. Er erzählt von zwei Männern aus Deutschland, die zwar im selben Jahr geboren wurden und denselben Vater haben, aber völlig unterschiedlich sind. Gemeinsam haben sie nur ihre dunkle Haut. Der Schriftsteller Leif Randt hat mit "Allegro Pastell“ einen Lifestyle-Beziehungsroman konzipiert und das Denken und Fühlen junger Leute in dessen Mittelpunkt gestellt. Bei Roland Schimmelpfennig treibt eine tote Frau im Brautkleid ausgerechnet auf dem Berliner Landwehrkanal. Die Suche nach ihrer Geschichte führt durch das Berlin der Clubs und kriminellen Clans. Und die 1985 geborene Laura Lichtblau schickt in Berlin eine von Bürgerwehren unterstützte rechte Regierung gegen eine aufbegehrende Subkultur in den Kampf.