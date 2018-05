Protestgeneration 2018?! Ein Gespräch mit Filmemacherin Sabine Jainski

Sabine Jainski: Ich würde sagen, eher schlecht. Die meisten fühlen sich von der Politik nicht unbedingt repräsentiert. Manche in Frankreich sind in kleinen Parteien und Gewerkschaften organisiert. In Deutschland habe ich eine Frau getroffen, die jetzt in die SPD eingetreten ist. Also, es gibt vielleicht bei den etwas Älteren schon ein Bewusstsein, dass man etwas machen muss. Dass man selbst in die Politik gehen muss, wenn man etwas bewegen will. Aber ich glaube, sie fühlen sich da insgesamt nicht besonders gut aufgenommen.

Das Interview führte Katja Schwiglewski in WDR 3 Kultur am Mittag. Hier können Sie es in voller Länger nachhören: